Священник ответил на вопрос, существует ли взаимная любовь

Настоятель Пронского монастыря в Рязанской области игумен Лука (Степанов) ответил на вопрос, существует ли взаимная любовь.

По словам священника, юности свойственно мечтать и выдавать желаемое за действительное. Реальность же бывает сурова к фантазерам.

— Любовь – не истерическая восторженность, а жертвенное служение друг другу и потомству в духе православной веры и верности Евангелию. Взаимность есть. Прежде всего, между Богом и верными Ему церковными людьми. Есть и взаимность таких людей между собой. Вот такую-то и надо искать… — написал игумен в телеграм-канале.