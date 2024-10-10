Четверг, 10 октября, 2024

Священник ответил на вопрос, существует ли взаимная любовь

Автор: Алексей Самохин

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Игумен Лука (Степанов), фото: t.me/luka_pronsk

Настоятель Пронского монастыря в Рязанской области игумен Лука (Степанов) ответил на вопрос, существует ли взаимная любовь. 

По словам священника, юности свойственно мечтать и выдавать желаемое за действительное. Реальность же бывает сурова к фантазерам. 

— Любовь – не истерическая восторженность, а жертвенное служение друг другу и потомству в духе православной веры и верности Евангелию. Взаимность есть. Прежде всего, между Богом и верными Ему церковными людьми. Есть и взаимность таких людей между собой. Вот такую-то и надо искать… — написал игумен в телеграм-канале

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