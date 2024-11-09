Суббота, 9 ноября, 2024
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Священник Маслов высказал обеспокоенность субкультурой квадроберов

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Алексей Самохин
Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

Квадроберы — это системная субкультура, которая наносит системный вред. Об этом в интервью газете «Благовест» заявил клирик Кресто-Воздвиженского храма Рязани, председатель молодежного отдела Рязанской епархии иерей Даниил Маслов.

По мнению священника, увлечение квадробингом — не просто детские шалости. Это субкультура «не кустарного производства, а промышленного, системного».

Маслов считает, что интерес к явлению подогрет профессионально. Не случайно в магазинах появились маски животных и другие аксессуары. Есть даже специалисты, которые обучают квадробингу.

Также клирик отмечает, что появление движения неслучайно совпало с запретом в России движения ЛГБТ. Оно одновременно направлено и на детей, и на взрослых.

— Не дай Бог отправить ребенка на фестиваль квадроберов, — говорит священник.

«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ

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