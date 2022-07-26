Татьяна Проводина

Светофор с адаптивным управлением установили в Рязанском районе

Фото с портала Рязанская область ВКонтакте

Светофор с адаптивным управлением установили в Рязанском районе.

Светофор, оснащённый детекторами транспорта, установлен на перекрёстке дорог из посёлка Новосёлки и села Дядьково в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает портал Рязанская область ВКонтакте.

Детекторы и современный контроллер позволяют регулировать движение на участке дороге в зависимости от реальной дорожной обстановки. При возникновении нештатных ситуаций оператор удалённо сможет управлять светофором.

В 2021 году в Рязанской области установили 4 аналогичных светофора.

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