Светлана Горячкина проведёт публичный отчёт перед рязанцами

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Во вторник, 20 апреля, в 17.00 в «Точке кипения» зампред правительства Рязанской области Светлана Горячкина проведёт публичный отчет. Анонс опубликовали на сайте регионального правительства.

На вопросы рязанцев ответит зампред вместе с руководителями подведомственного ей блока — руководители министерства промышленности и экономического развития, министерства финансов, министерства имущественных и земельных отношений и министерства цифрового развития, информационных технологий и связи.

Прямая трансляция встречи будет осуществляться на официальных страницах Рязанской области в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Прежде итоги своей работы подвели заместители Председателя регионального Правительства Дмитрий Филиппов, Евгений Беленецкий и руководители курируемых ими министерств и ведомств.