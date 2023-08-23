Свет в окнах Вагнер-центра включили в виде креста

Свет в окнах Вагнер-центра вечером 23 августа включён так, что образован крест, сообщает телеграм-канал.

В сообщении отмечается: гибель Евгения Пригожина официально не подтверждена, информация появляется в телеграм-каналах.

Сегодня в Тверской области потерпел крушение самолёт, в котором, по данным Росавиации, значился среди пассажиров основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Также появилась информация о гибели помощника Пригожина Дмитрия Ульянова.

По последним данным, на месте крушения найдены тела 10 человек: 3 членов экипажа, 7 пассажиров.