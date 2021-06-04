Супруги из Касимовского района отметили золотую свадьбу

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В Касимовском районе супруги Болкисевы Николай Николаевич и Анастасия Разумовна отметили золотую свадьбу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ЗАГС Рязанской области.

На торжественной церемонии в территориальном отделе ЗАГС по Касимову и Касимовскому району юбиляры вошли под свадебный «Марш Мендельсона», расписались в Почётной книге чествования юбиляров семейной жизни.

Поздравления супруги принимали от сотрудников отдела ЗАГС, а также и. о. заместителя главы администрации Касимова Татьяны Соловьёвой.