SuperJob выяснил, кто в Рязани может зарабатывать до 150 тысяч рублей

Сервис SuperJob проанализировал 50 тысяч вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения июня в Рязани.

В июне в Рязани больше всего готовы платить ведущему инженеру-конструктору. От кандидата требуются высшее техническое образование и знания механики и металлообработки. Предлагаемая зарплата – до 150 тысяч рублей.

На второй строчке – вакансия врача-дерматовенеролога с зарплатой от 100 тысяч рублей. Ищут сотрудника с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом специалиста и опытом работы от одного года.

На третьей позиции – вакансия замдиректора по техническим вопросам с зарплатой от 100 тысяч рублей.

В рейтинг также попали вакансии клиентского менеджера с зарплатой от 99 тысяч рублей и начальника производства с зарплатой до 120 тысяч рублей.

В топе самых высоких зарплатных предложений июня – вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей и квалифицированных рабочих.

В Рязани наряду с Хабаровском, Ярославлем, Томском, Набережными Челнами, Оренбургом и Пензой в топе самых оплачиваемых позиций— вакансии врачей.

Среди лучших по оплате в Рязани – вакансия замдиректора по техническим вопросам, во Владивостоке — управляющего многоквартирными домами, в Барнауле – начальника участка, в Саратове — главного бухгалтера, в Иркутске — начальника финансово-экономического отдела, в Хабаровске — руководителя отдела кадров, а в Тюмени — главного инженера.