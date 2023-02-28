Вторник, 28 февраля, 2023
Татьяна Проводина

SuperJob: Треть рязанцев откладывают деньги на «чёрный» день

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Изображение от Freepik

Сервис SuperJob выяснил, на что копят рязанцы. Большинство, как выяснилось, откладывают на случай потери всех источников дохода.

Каждый третий рязанец (32%) откладывает деньги на «чёрный» день, каждый пятый (21%) – на отдых и путешествия, а каждый шестой (16%) — на недвижимость. На будущее детей копят 14%, на создание пассивных источников дохода — 12%, на жизнь после выхода на пенсию — 11%.

Также рязанцы копят на ремонт (10%); медицинские услуги, автомобиль, собственное образование (по 5%), дорогие вещи (4%) и открытие собственного бизнеса (3%). Каждый десятый копит деньги без определённой цели.

Женщины чаще задумываются о подушке безопасности, а также откладывают деньги без определённых планов; мужчины чаще инвестируют в ценные бумаги, покупку авто и своё образование.

33% респондентов откладывают от 10% до 25% доходов, 30% опрошенных — менее 10%. От четверти до трети заработанного превращает в накопления 11%, от трети до половины — 8%. Ещё 3% удаётся откладывать более половины того, что они зарабатывают.

Опрос SuperJob провёл среди экономически активного населения, имеющего сбережения, с 13 по 22 февраля 2023 года.

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