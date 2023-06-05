SuperJob: 59% россиян поддерживают запрет на управление электросамокатом до 18 лет

Шестеро из десяти жителей России высказались за ограничение скорости электросамокатов до 15 км/ч, запрет на их движение по пешеходным улицам и управление этим средством индивидуальной мобильности до 18 лет. Ещё 9% выступили за более строгие меры. Чаще других инициативу поддерживают женщины (67% против 54% среди мужчин) и респонденты с детьми (64% против 56% среди бездетных).

Таковы результаты исследования сервиса SuperJob.

Предложение таких ограничений внесли депутаты-единороссы. Идею поддержал руководитель СКР Александр Бастрыкин. 59% россиян уверены, что это поможет сократить число ДТП с участием электросамокатов. Четверть респондентов — 26% – высказались против, приводя разные аргументы. 17% считают предлагаемые меры чересчур жёсткими: «Подросткам всё равно не запретишь, разумно было бы уменьшить ограничение по возрасту до 14 лет». 9% сочли меры слишком мягкими: «15 км/ч — это высокая скорость».

Участники опроса до 34 лет разделяют мнение о чрезмерности запретов вдвое чаще, чем старшее поколение (27% против 13%).

Выше всего уровень поддержки инициативы — в крупных городах страны: в Санкт-Петербурге (62%) и Казани (61%). О чрезмерной жёсткости ограничений чаще говорят в Новосибирске (20%) и Екатеринбурге (19%). Жители Казани (13%) и Москвы (12%) считают, что регулирование средств индивидуальной мобильности должно быть ещё более строгим.

В начале мая 37% жителей страны выступали за полный запрет сервисов аренды электросамокатов, объясняя это отсутствием культуры вождения и увеличением числа опасных ситуаций на улицах.

Исследование проводилось с 31 мая по 2 июня 2023 года в 383 населённых пунктах всех округов России, где доступны сервисы аренды электросамокатов и электровелосипедов. В опросе поучаствовали 1600 экономически активных респондентов старше 18 лет.