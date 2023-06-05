Понедельник, 5 июня, 2023
На главнуюНовости мира

SuperJob: 59% россиян поддерживают запрет на управление электросамокатом до 18 лет

Татьяна Проводина
Image by aleksandarlittlewolf on Freepik

Шестеро из десяти жителей России высказались за ограничение скорости электросамокатов до 15 км/ч, запрет на их движение по пешеходным улицам и управление этим средством индивидуальной мобильности до 18 лет. Ещё 9% выступили за более строгие меры. Чаще других инициативу поддерживают женщины (67% против 54% среди мужчин) и респонденты с детьми (64% против 56% среди бездетных).

Таковы результаты исследования сервиса SuperJob.

Предложение таких ограничений внесли депутаты-единороссы. Идею поддержал руководитель СКР Александр Бастрыкин. 59% россиян уверены, что это поможет сократить число ДТП с участием электросамокатов. Четверть респондентов — 26% – высказались против, приводя разные аргументы. 17% считают предлагаемые меры чересчур жёсткими: «Подросткам всё равно не запретишь, разумно было бы уменьшить ограничение по возрасту до 14 лет». 9% сочли меры слишком мягкими: «15 км/ч — это высокая скорость».

Участники опроса до 34 лет разделяют мнение о чрезмерности запретов вдвое чаще, чем старшее поколение (27% против 13%).

Выше всего уровень поддержки инициативы — в крупных городах страны: в Санкт-Петербурге (62%) и Казани (61%). О чрезмерной жёсткости ограничений чаще говорят в Новосибирске (20%) и Екатеринбурге (19%). Жители Казани (13%) и Москвы (12%) считают, что регулирование средств индивидуальной мобильности должно быть ещё более строгим.

В начале мая 37% жителей страны выступали за полный запрет сервисов аренды электросамокатов, объясняя это отсутствием культуры вождения и увеличением числа опасных ситуаций на улицах.

Исследование проводилось с 31 мая по 2 июня 2023 года в 383 населённых пунктах всех округов России, где доступны сервисы аренды электросамокатов и электровелосипедов. В опросе поучаствовали 1600 экономически активных респондентов старше 18 лет.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Второй этап рязанского рыбатлона пройдет на новом месте

Второй этап соревнований состоится в субботу, 17 июня, в Михайловском районе. Регистрация участников уже открыта.

Легковушка вылетела на тротуар в рязанской Горроще

Уточняется, что ДТП произошло возле технологического колледжа на улице Черновицкой.

Жители Рязанского района могут сдать старые шины в рамках экоакции РНПК

Любой желающий 5 июня может передать ненужные шины и покрышки РНПК. Завод передаст отработанные изделия на экологически безопасную утилизацию.

Серьёзное ДТП произошло в Московском районе Рязани

Участниками ДТП стали два легковых автомобиля.

Рязанская область оказалась среди лидеров эффективности работы МФЦ

Наш регион вошёл в число 35 регионов-лидеров с высоким уровнем эффективности деятельности, заняв 28-ю строчку.

Женщина едва не погибла в болоте битума, спасая козу

На момент прибытия спасателей Троицкого отряда областной ПСС женщина погрузилась в битум по горло, едва могла дышать.

WarGonzo: Отбитая атака на Великоновоселовском направлении была первой волной

По данным источника, ссылающегося на разведку и радиоперехваты, противник на этом участке фронта готовит новый накат.

Здание Сбербанка в Рязани продают на Авито более чем за 162 млн рублей

Помимо основного здания продаются здание котельной и земельный участок.

Губернатор Рязанской области побывал в пункте отбора на военную службу по контракту

За последние месяцы число желающих служить по контракту для участия в спецоперации увеличилось втрое, - отметил военный комиссар Рязанской области Олег Серкез.

4 июня на «Читающей Почтовой» в Рязани открыли проект «Летнее чтение»

Гостями фестиваля стали свыше 150 юных и взрослых рязанцев. Проект "Летнее чтение" будет действовать до 31 августа.

В мае в Рязанской области «золотую свадьбу» отметили две пары

В мае в Рязанской области чествовали две пары «золотых» свадебных юбиляров. Главное управление ЗАГС по региону представило также традиционную подборку фото молодожёнов, зарегистрировавших брак в мае 2023 года. 50 лет со дня свадьбы отметили супруги Демидовы Борис Владимирович и Любовь Сергеевна. Их торжественно поздравили в территориальном отделе ЗАГС...

Учёные из Германии: Закрытое на ночь окно снижает стресс

При открытом окне организм переключается в состояние стресса и вырабатывает больше гормонов, включая кортизол.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации