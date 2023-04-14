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Пятница, 14 апреля, 2023
Татьяна Проводина

SuperJob: 40% рязанцев сталкивались с абьюзом на работе

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Изображение от master1305 на Freepik

Четверо из десяти жителей Рязани сталкивались с абьюзом на рабочем месте. Таковы результаты исследования SuperJob.

Сотрудники чаще всего подразумевают под абьюзом несоблюдение Трудового кодекса, злоупотребление властью и унижения со стороны руководителей.

40% респондентов признались, что сталкивались на рабочем месте с психологическим насилием; 46% отрицают подобный опыт. Участники опроса от 25 до 34 лет чаще других сообщали об абьюзивных отношениях в рабочем коллективе – 48%.

Рязанцы считают основными проявлениями абьюза на работе ситуации, когда нарушается Трудовой кодекс: добровольно-принудительная сверхурочная работа; задержка зарплаты и выполнение поручений, не относящихся к рабочей деятельности (31%).

Четверть респондентов сталкивались со злоупотреблением руководства властью, 17% — с унижениями и 16% — с эмоциональным давлением.

Исследование проводилось с 23 января по 12 апреля 2023 года среди экономически активных жителей Рязани с опытом работы.

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