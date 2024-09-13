Новосибирского судебного пристава, обвиняемого в убийстве своей невесты после Дня святого Валентина, отправили в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Подробности сообщает КП-Новосибирск.

Трагедия произошла на улице Селезнёва. 24-летняя Катя (имена героев публикации изменены) недавно переехала из Республики Саха и с 2021 года работала в отделе судебных приставов-исполнителей Новосибирского района, где познакомилась с 34-летним Артемом. Между ними возникли чувства, молодые люди начали готовиться к свадьбе.

— Катя была очень доброй, отзывчивой и искренней. Они с Артемом встречались около года, собирались пожениться этим летом, — рассказали друзья пары журналистам.

14 февраля 2024 года пара отмечала День влюбленных. Артем подарил невесте цветы и шарики, подготовил праздничный ужин. Что произошло дальше, стало известно со слов соседей.

— Артем внезапно начал вести себя неадекватно, бегал в подъезде в одном нижнем белье, словно под воздействием чего-то. Он кричал о демонах, а затем схватился за нож, — поделились очевидцы.

Катя пыталась спастись, звонила друзьям, которые по телефону слышали крики и шум борьбы. Она успела крикнуть: «Артем, положи нож!». Именно друзья вызвали скорую помощь и полицию, но, к сожалению, девушка уже была мертва.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Артема заключили под стражу, а Катю похоронили на её родине в Якутии. С момента трагедии прошло более полугода.