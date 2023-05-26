Судьба разведчика

28 мая отмечается день пограничника. А первым, кто в России предложил создать пограничные войска, был наш земляк, рязанец Михаил Венюков.

Имя путешественника Михаила Венюкова, к сожалению, многим рязанцам сейчас мало о чём говорит. Этот человек известен не столь хорошо, как Семенов-Тян-Шанский, Пржевальский и Арсеньев, хотя вклад Михаила Ивановича в географическую науку нисколько не меньше, чем у этих знаменитостей. А то, что фамилия Венюкова осталась как бы заглушенной более громкими именами его коллег, многие историки объясняют тем, что главным для Михаила Ивановича была всё-таки не наука, а деятельность профессионального военного разведчика.

С фельдмаршалом в родстве

Во всех публикациях, посвящённых жизни и деятельности Венюкова, с которыми мне удалось ознакомиться, говорится, что он родился 5 июля 1832 года. На самом же деле Михаил Иванович появился на свет 2 июля, что подтверждается документально. Родился он в селе Никитинском Пронского уезда (ныне это с. Никитино Кораблинского района). Крестными были отставной поручик Иван Кромин и жена флотского лейтенанта Елизавета Кутузова. Иван Николаевич Кромин известен тем, что в войне с Наполеоном был батальонным адъютантом 3-го пехотного полка Рязанского ополчения. А Елизавета Петровна – это родная бабушка новорождённого, состоявшая в родстве со знаменитым полководцем, фельдмаршалом Михаилом Илларионовичем Кутузовым.

Служба во благо России

В 1845 году Михаил поступил в кадетский корпус – так называемый Дворянский полк. Атмосферу этого располагавшегося в Петербурге военного учебного заведения сам Михаил Иванович обрисовал в своих воспоминаниях, опубликованных в конце XIX века: «Лица веселые, с блестящими, полными жизни глазами, почти не встречались в корпусе. Зато в лазарете бывало в среднем человек по 35, а нередко и по 70. Особенно зимою, когда к голоду присоединялся и холод. А с ним приходили и простуды от гуляния по улицам и плацу в одних куртках, к которым легкие шинели прибавили лишь с осени 1848 г., благодаря холере (в 1848 году эпидемия этой болезни охватила всю Россию, – Е.Д.). Да и число чахоточных всегда было очень значительным».

В 1850 году, получив звание прапорщика артиллерии, Венюков отправился для дальнейшего прохождения службы в город Серпухов. А через два года, совершенно неожиданно для сослуживцев, была опубликована в газете «Московские ведомости» его статья о природе вулканизма (к географическим познаниям Михаил с самого детства был неравнодушен). Об этой работе 20-ти летнего автора лестно отозвались многие учёные. Ободрённый успехом, Михаил стал слушателем факультета естествознания Петербургского университета. При этом он и военную службу не оставил, став преподавателем топографии в Дворянском полку. А в 1854 году поступил на топографическое отделение Академии Генерального штаба.

Через три года Венюков с отличием окончил это престижное военно-образовательное учреждение. В звании капитана его отравили в Иркутск на должность старшего адъютанта войск Восточной Сибири. Всего через две недели после прибытия к месту назначения выполнил Михаил срочное, особо важное задание – составил подробные карты Манчжурии и Восточной Монголии. После чего его командировали с военно-разведывательной целью в Амурский край. Во многом благодаря деятельности этого нашего земляка был подписан в 1858 году выгодный нашей стране Айгунский договор, который устанавливал границу между Россией и Китаем по середине русла реки Амур.

Активно путешествовать М.И. Венюков продолжал и после этого. Побывал в Тянь-Шане, на Алтае и Памире. А в последний день 1861 года прибыл в расположение наших войск на Кавказе (тогда там шла война, закончившаяся лишь в 1864 году). Его назначили командиром 4-го батальона Севастопольского полка. Участие в боевых действиях сочеталось у него со сбором этнографических сведений. В результате чего был им опубликован очень ценный труд «Стратегический очерк Закубанья» (всего же за свою жизнь М.И. Венюков опубликовал более 250 своих работ).

После этого Михаил Иванович возглавлял комиссию по земельной реформе в царстве Польском (Польша входила тогда в состав Российской империи – Е.Д.). В 1868 году совершил кругосветное путешествие. А потом, по заданию военного министра Милюкова, с целью сбора военно-стратегических данных странствовал сначала по Китаю и Японии, а затем по Азиатской Турции. Систематически предоставляемые Михаилом Ивановичем разведданные для Российского государства были очень ценны. Это, помимо всего прочего, помогло Михаилу Ивановичу успешно подниматься по карьерной лестнице (его уволили со службы в звании генерал-майора).

По гражданской же части был Венюков ученым секретарем императорского Русского географического общества. А также входил в состав географических обществ Англии, Франции и Швейцарии. Но интересовали его в первую очередь не сугубо географические данные. «Что уж утаивать теперь очевидное, – прочитал я в одной из публикаций при подготовке этой статьи, – Михаил Венюков был разведчиком, как, впрочем, и многие офицеры Генерального штаба, объединившиеся под эгидой Русского географического общества. Они служили России самоотверженно, как обещали под присягой».

Сын русской земли

В 1877 году вышла в свет книга Венюкова «Россия и Восток», в которой Михаил Иванович впервые в России предложил создать специальные воинские подразделения для охраны границ. То есть пограничные войска в современном их понимании. Эта идея, как пишет в своём очерке о Венюкове рязанский писатель Николай Молотков, «натолкнулась на глухую враждебность должностных лиц, настойчивость и прямолинейность ученого вызвали раздражение высокопоставленных особ».

К тому же в этой книге Венюков резко критиковал царскую администрацию. И занимающие высокие должности друзья предупредили, что царь Александр II остался этой работой очень недоволен. А для Венюкова готовится замаскированная ссылка в Красноводск. Михаил Иванович не стал искушать судьбу и принял решение уехать заграницу. 27 сентября 1877 года отправил он царю Александру из Гельсингфорса (это нынешние Хельсинки – Е.Д.) нелицеприятное письмо. Которое заканчивалось вот какой фразой: «Нет силы, которая могла бы меня исключить из числа сынов русской земли».

М.И. Венюков с 1877 года, как информирует словарь Брокгауза и Ефрона, «жил, главным образом, в Париже (там он и умер в 1901 году – Е.Д.). В 80-х годах путешествовал по Алжиру и Тунису, по Сенегамбии, по побережью Бразилии и Уругвая, по Антильскому Архипелагу и Панамскому перешейку, по Корсике». И во всех этих путешествиях, надо думать, был Михаил Иванович не просто экскурсантом, а разведчиком, тайно поставляющим секретные данные своей родной России. Ведь иного гражданства этот истинный сын русской земли так и не принял.

Евгений Данилин