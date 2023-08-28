Судьба производства на заводе Hyundai в РФ определится в сентябре

Правительство и Минпромторг должны в сентябре дать оценку проекту производства на петербургском заводе Hyundai двигателей и гибридных автомобилей, предложенному «Автотором». Такой срок установлен поручением президента РФ Минпромторгу, сообщил источник «Известий» в автопроме и подтвердил собеседник в министерстве.

Заводы компании в Санкт-Петербурге (автомобильный и моторный) находятся в простое с марта 2022 года. До прекращения производства там выпускались модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Производственная мощность — более 200 тыс. автомобилей в год.

Финальное решение о судьбе площадки Hyundai, конечно, остается за самой компанией, подчеркивает один из собеседников. Но корейцы хотят знать, как видит дальнейшее развитие завода российское правительство, ведь компания опасается, что он может быть национализирован (передан под внешнее управление или продан за символическую плату. — Ред.), добавил он. Например, в июле этого года сенаторы уже выступали с инициативой занять мощности простаивающих моторных заводов для выпуска там газовых двигателей, писали «Известия».

На площадку претендуют два игрока — это калининградское предприятие «Автотор», и структуры российского автодилера «Авилон». Первый хочет выпускать на заводе двигатели внутреннего сгорания и автомобили на платформе последовательного гибрида. Петербургская площадка нужна калининградскому предприятию для массового выпуска автомобилей, укомплектованных электродвигателем. Их выпуск «Автотор» обязан освоить в соответствии со специнвестконтрактом с Минпромторгом РФ.

В пресс-службе ведомства «Известиям» сообщили, что вопросы дальнейшего развития петербургской производственной площадки Hyundai продолжают прорабатываться с учетом позиций всех заинтересованных сторон: рассматриваются различные варианты, итоговых решений на данный момент не принято.

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Простоя решение: судьба завода Hyundai в РФ может определиться в сентябре