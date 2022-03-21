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Понедельник, 21 марта, 2022

Суд запретил Facebook и Instagram на территории России

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Суд запретил Facebook и Instagram на территории России

7info

В понедельник, 21 марта, суд принял решение о запрете на территории России Facebook и Instagram.

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Решение суда вступает в силу немедленно.

На WhatsApp решение не распространяется.

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