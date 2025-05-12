Суд вынес приговор жителю Касимовского округа за незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.
В мае 2022 года мужчина нашел 14 патронов и банку пороха в своей хозпостройке, которые хранил два года. Вину обвиняемый признал, в содеянном раскаялся и способствовал раскрытию преступления.
Обвиняемого приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также он выплатит штраф в размере 15 тыс. рублей.
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