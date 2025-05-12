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Изображение от freepik
Новости Касимова

Суд вынес приговор жителю Касимовского округа за незаконное хранение боеприпасов

Анастасия Мериакри

Суд вынес приговор жителю Касимовского округа за незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

В мае 2022 года мужчина нашел 14 патронов и банку пороха в своей хозпостройке, которые хранил два года. Вину обвиняемый признал, в содеянном раскаялся и способствовал раскрытию преступления. 

Обвиняемого приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также он выплатит штраф в размере 15 тыс. рублей.

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