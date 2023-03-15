Суд в Рязанской области приговорил к штрафу женщину за жестокое убийство собаки

Суд признал жительницу Сапожковского района виновной в жестоком обращении с животным и приговорил к штрафу в 8 тысяч рублей. Подробности привели в уголовно-судебном управлении прокуратуры Рязанской области.

Как установил суд, 5 мая 2022 года гражданка в нетрезвом состоянии увидела, что на соседнем участке собака Тошка, находившаяся на привязи, поймала её курицу. Подсудимая подошла к собаки и обнаружила птицу уже мёртвой. Женщина позвонила и сообщила о происшествии соседке, которая пообещала возместить ущерб.

Но подсудимой этого оказалось мало. Действуя умышленно, с причинением мучительных для животного методов, нарушая нормы нравственности в сфере гуманности, допуская и желая гибели животного, женщина сняла с собаки ошейник, обвязала вокруг шеи животного шпагат, затянула петлю и повесила собаку над землёй на дереве.

Удовлетворившись содеянным, живодёрка оставила собаку умирать в муках, а сама ушла домой.

В суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд учёл это при назначении наказания.

Прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в мировом суде Сапожковского района.

Суд признал гражданку виновной в совершении преступления по статье о жестоком обращении с животным и приговорил к штрафу в 8 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.