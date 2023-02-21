Вторник, 21 февраля, 2023
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Суд сообщил подробности дела рязанца, получившего 17 лет колонии за поджог квартиры

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Фото: Рязанский областной суд

16 февраля 2023 года в Рязанском областном суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Димитрия Тютина, признанного виновным в убийстве двух лиц общеопасным способом (п.п. «а», «е» ч.2 ст.105 УК РФ), умышленном повреждении чужого имущества путем поджога (ч.2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд установил, что в 2008 году Тютину и его семье была предоставлена служебная квартира на улице Гагарина в г. Рязани. В 2014 году, уволившись из муниципального учреждения, он потерял право на пользование служебным помещением. Так как законные требования об освобождении помещения и сдаче ключей были проигнорированы, в 2018 году администрация г. Рязани обратилась в суд с иском о прекращении права пользования жилым помещением. На основании решения суда об освобождении жилого помещения, приставы-исполнители неоднократно пытались выселить граждан из незаконно занимаемой квартиры.

Ночью 3 мая 2020 года Тютин поджег квартиру, разлив на полу бензин, закрыл за собой входную дверь и спокойно уехал. Жильцы соседней квартиры погибли, пытаясь спастись от пожара.

Рязанский областной суд признал подсудимого виновным и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначил 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год, которое будет отбываться после отбытия основного наказания. Также потерпевшим он обязан возместить моральный вред, а администрации г. Рязани – стоимость поврежденного жилого помещения.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

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