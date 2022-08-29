Понедельник, 29 августа, 2022
Татьяна Проводина

Суд разрешил видеохостингу YouTube не удалять ролики с кадрами жестокого обращения с животными

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Верховный суд Калифорнии разрешил видеохостингу YouTube не удалять ролики, содержащие кадры жестокого обращения с животными, пишет lindeal.com.

Иск подала зоозащитная организация ещё в 2021 году. Активисты требовали обязать YouTube удалить ролики, в которых запечатлены издевательства над животными и жестокие кадры. В иске отмечалось, что доступ к такому контенту на платформе никак не ограничивался – его смотрели как взрослые, так и дети, и это могло негативно сказаться на их психике. Кроме того, активисты отмечали, что компания получала доход от рекламы, включённой в такие видеоролики. Судебное разбирательство затянулось почти на год.

О судебном решении стало известно 4 августа 2022 года. Так, суд пришёл к выводу, что действия компании Google защищает федеральный закон, согласно которому интернет-платформы не несут ответственность за контент, опубликованный пользователями.

Таким образом, не исключено, что в общем доступе видеохостинга YouTube могут оказаться и другие видео с насильственным и запрещённым контентом. Поэтому пользователям рекомендуется с осторожностью относиться потреблению информации, размещённой на этой платформе.

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