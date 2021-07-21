Суд рассмотрит 47 дел о продаже поддельных сертификатов о вакцинации

В конце июля в суд поступят 47 дел о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации в Москве и Московской области, сообщили «Известиям» в Территориальном органе Росздравнадзора.
В списке фигурантов — не менее 12 медицинских учреждений, поставивших на поток оказание этой незаконной услуги. Среди них как государственные, так и частные медучреждения. Все факты выявлены благодаря контрольным закупкам — методу, широко используемому инспекторами надзорного органа.
Роман Курынин добавил, что все незаконные сделки такого рода оставляют следы. Изучая документы медорганизаций, инспекторы Росздравнадзора выявляют фальшивые сертификаты, аннулируют их и в обязательном порядке извещают работодателей лиц, купивших сертификаты.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Все незаконные сертификаты мы аннулируем».