Суд рассмотрит 47 дел о продаже поддельных сертификатов о вакцинации

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В конце июля в суд поступят 47 дел о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации в Москве и Московской области, сообщили «Известиям» в Территориальном органе Росздравнадзора.

В списке фигурантов — не менее 12 медицинских учреждений, поставивших на поток оказание этой незаконной услуги. Среди них как государственные, так и частные медучреждения. Все факты выявлены благодаря контрольным закупкам — методу, широко используемому инспекторами надзорного органа.

— Мы выявляем в интернете сайты или публикации в соцсетях, где некие граждане предлагают купить у них «ковидные сертификаты», — рассказал «Известиям» руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин. — Ни нам, ни обычным покупателям заранее неизвестно, будут ли данные такого сертификата внесены в базу вакцинированных, как обещают мошенники, или же торговцы продают просто фальшивый документ.

Роман Курынин добавил, что все незаконные сделки такого рода оставляют следы. Изучая документы медорганизаций, инспекторы Росздравнадзора выявляют фальшивые сертификаты, аннулируют их и в обязательном порядке извещают работодателей лиц, купивших сертификаты.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Все незаконные сертификаты мы аннулируем».