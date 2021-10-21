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Четверг, 21 октября, 2021
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Суд признал жителя Старожилова виновным в убийстве пожилых родителей и изнасиловании дочери

Александр Ильин

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В Рязанской области суд признал 45-летнего жителя Старожилова виновным в совершении нескольких жестоких преступлений. Об этом сообщает СК по региону. 

Так, ему вынесен обвинительный приговор за убийство родителей (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), изнасилование несовершеннолетней дочери (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), а также за незаконное лишение её свободы (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ). 

Правоохранители выяснили, что преступления были совершены в ночь на 26 мая 2020 года. Мужчина, недавно освободившийся из тюрьмы, изрядно выпил и, поссорившись с родителями, нанёс им несколько ударов топором. От полученных травм они скончались на месте. 

В эту же ночь злоумышленник изнасиловал свою малолетнюю дочь и спрятал её в подвале дома, после чего скрылся. Вскоре мужчину удалось найти «по горячим следам».

Суд назначил жителю Старожилова наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии особого режима. 

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