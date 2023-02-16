Суд приговорил жителя Рязани к 17 годам заключения за двойное убийство и поджог квартиры

Рязанский областной суд 16 февраля вынес обвинительный приговор по уголовному делу о поджоге муниципальной квартиры и убийстве двух лиц. Подробности сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Рязанца признали виновным в поджоге муниципальной квартиры и двойном убийстве, совершённом общеопасным способом.

Как установил суд, вечером 3 мая 2020 года обвиняемый впал в агрессию из-за действий сотрудников администрации и службы судебных приставов, которые принудительно выселяли его из незаконно занимаемой квартиры. Злоумышленник с целью повреждения квартиры и причинения смерти жильцам дома разлил по периметру пола комнаты бензин и поджёг его.

Затем мужчина вышел из горящей квартиры, закрыл входную дверь и скрылся с места преступления на автомобиле. При этом он не оповестил жильцов соседних квартир о начинающемся пожаре и не вызвал экстренные службы для ликвидации возгорания, подвергнув опасности жизни людей.

От острого отравления угарным газом погибли двое жильцов дома.

Подсудимый не признал свою вину, не раскаялся в содеянном и заявлял о своей непричастности к преступлениям.

С учётом обстоятельств совершения преступлений, характеристик личности злоумышленника и состояния его здоровья суд приговорил его к 17 лет годам колонии строгого режима. С виновного также взыскано 2,3 млн рублей в счёт компенсации морального вреда потерпевшим и возмещения материального ущерба администрации Рязани.

Приговор в законную силу не вступил.