Суд оштрафовал управление капстроительства Рязанского района

Арбитражный суд Рязанской области привлек к административной ответственности муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Рязанского района» (МКУ «УКС»). Причиной стало неисполнение в срок предписания Государственной инспекции строительного надзора.

Речь идет о строительстве малоэтажных многоквартирных домов в поселке Листвянка. Проверка инспекции выявила нарушения, которые застройщик должен был устранить, однако необходимые меры своевременно приняты не были.

Суд не принял довод учреждения о том, что ответственность за устранение нарушений лежит на подрядчике, выполняющем работы по муниципальному контракту. По мнению суда, МКУ «УКС» не обеспечило должного контроля за строительством. Кроме того, учреждение не представило доказательства, что исполнение предписания было невозможно из-за чрезвычайных обстоятельств.

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В результате суд признал вину учреждения и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

Решение пока не вступило в законную силу.