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Среда, 11 августа, 2021
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Суд оштрафовал перевозчика, автобус которого устроил массовое ДТП на мосту через Трубеж

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Суд оштрафовал перевозчика, автобус которого устроил массовое ДТП на мосту через Трубеж
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Оштрафован перевозчик, автобус которого устроил массовое ДТП на мосту через реку Трубеж в Рязани. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Во время проверки ДТП надзорный орган запросил у организации документы. Их она не предоставила вовремя. За неисполнение требований прокурора юрлицо оштрафовано. Сумма штрафа — 50 тысяч.

Напомним, ДТП на мосту через Трубеж произошло в апреле. Автобус маршрута №98 на полной скорости врезался в 12 автомобилей. Несколько человек тогда получили травмы. Позднее выяснилось, что водителю стало плохо за рулём.

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