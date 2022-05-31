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Вторник, 31 мая, 2022

Суд оправдал рязанцев, обвинявшихся в убийстве

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Суд оправдал рязанцев, обвинявшихся в убийстве

В Рязанском областном суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении граждан Постникова и Чайкова. Об этом сообщила пресс-служба суда.

25 мая 2022 года коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт.

Гражданин Постников обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «б», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, группой лиц по предварительному сговору) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и ношение огнестрельного оружия).

Гражданин Чайков обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «б», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, группой лиц по предварительному сговору) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение и передача огнестрельного оружия).

Вердикт присяжными был вынесен единодушно. На основании вердикта коллегии присяжных заседателей профессиональным судьей был вынесен оправдательный приговор. За оправданными признано право на реабилитацию в порядке, установленной главой 18 УПК РФ.

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