Суд обязал специалиста администрации вернуть похищенный миллион

В Бикинском районе по иску прокурора суд обязал вернуть похищенные из бюджета поселения денежные средства в размере свыше одного млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Бикинская городская прокуратура провела проверку соблюдения бюджетного законодательства в администрации Оренбургского сельского поселения.

Установлено, что главный специалист администрации, введя в заблуждение главу поселения и воспользовавшись её цифровой подписью, путём внесения недостоверных сведений об оплате несуществующих договоров, завышения причитающейся заработной платы обналичил, а в последующем распорядился по своему усмотрению средствами бюджета.

С целью возврата денежных средств в казну городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением к бывшему муниципальному служащему о взыскании 1 млн рублей.

Решением Бикинского городского суда требования прокурора удовлетворены.

Решение суда в законную силу не вступило.

По результатам прокурорской проверки следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).