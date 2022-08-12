Суд лишил водительских прав саратовского депутата за отказ от медосвидетельствования

Депутат саратовской областной думы Иван Чепрасов оштрафован судом на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на 1,5 года за отказ проходить медицинское освидетельствование по требованию инспектора ДПС, следует из постановления по делу об административном правонарушении за подписью мирового судьи участка №9 города Балаково Ирины Черновой.

Согласно документу, опубликованному на сайте мирового судебного участка, Чепрасов за рулем автомобиля Lexus RX 300 следовал по дороге садоводческого некоммерческого товарищества «Радуга» «с признаками опьянения — запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке».

Установлено, что депутат отказался выполнить законное требование инспектора ДПС о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, чем нарушил Правила дорожного движения, и был отстранен от управления автомобилем в присутствии понятых.

«Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния», и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев», — говорится в постановлении.

Уточняется, что к смягчающим вину обстоятельствам суд отнес признание Чепрасовым вины в совершении правонарушения, а отягчающих обстоятельств не установлено. Сам парламентарий в суд не явился и представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.