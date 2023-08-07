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Суд арестовал четверых подозреваемых в убийстве мужчин под Туапсе

7info

Туапсинский районный суд заключил под стражу подозреваемых в убийстве двух мужчин на берегу реки под Туапсе, сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Четверо местных жителей в возрасте 19-36 лет обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.«а», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ. Суд принял решение взять их под стражу.

По версии следствия, 5 августа на берегу реки в посёлке Дедеркой обвиняемый поссорились, а затем избили незнакомых мужчин. Двое пострадавших скончались на месте, 20-летний молодой человек попал в больницу.

— Рассмотрев материалы дела, суд, приняв во внимание тот факт, что, находясь на свободе, фигуранты могут скрыться от органов следствия, удовлетворил ходатайство. Обвиняемые заключены под стражу, — сообщает объединённая пресс-служба судов.

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