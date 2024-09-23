Студентка ВШЭ получила штраф за плевок в плакат о службе по контракту

В Москве суд вынес штраф студентке первого курса Высшей школы экономики за то, что она плюнула на плакат, призывающий к военной службе. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в одном из московских баров, где девушка нацелилась на плакат, рекламирующий контрактную службу в российских Вооруженных силах. Ее действия привлекли внимание «неограниченного круга лиц и средств массовой информации». Суд квалифицировал это как «публичные действия, которые могут дискредитировать Вооруженные силы России».

В ходе разбирательства девушка признала, что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не осознавала своих поступков. Сумма штрафа пока не была уточнена. Согласно первой части статьи 20.3.3 КоАП, максимальное наказание для физических лиц может достигать 50 тысяч рублей.