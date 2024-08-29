Студентам и школьникам рекомендуют проверить льготы на транспортных картах

Администрация города Рязани рекомендует всем школьникам и студентам проверить действительность льгот на Единой цифровой карте жителя Рязанской области (ЕЦК) и транспортной карте УмКА перед началом нового учебного года.

Для пользователей ЕЦК: ссылка на сайт ЕЦК

Для пользователей карты УмКА: ссылка на сайт УмКА

Введите номер под штрих-кодом на обороте карты. Нажмите кнопку «Проверить льготу».

Если срок льготы истек, то обратитесь в учебное заведение. Напишите заявление на продление или изменение льготы. Если льгота изменилась, то пополните свой проездной отложенным способом, доступным в любой день.

В Рязани бесплатно пользуются муниципальным общественным транспортом по транспортной карте УмКА и ЕЦК дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.Для других категорий школьников и студентов действуют льготные проездные билеты.

Проездные с ограничением в 50 поездок: 473 рубля — для всех школьников. 270 рублей — для школьников, являющихся членами малообеспеченных семей. Проездные для студентов очной формы обучения: 810 рублей. 405 рублей — для студентов очной формы обучения, являющихся членами студенческих семей, имеющих детей, студентов, являющихся членами многодетных неполных семей или студентов, являющихся членами малообеспеченных семей.