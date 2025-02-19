Касимовец передал студенту-иностранцу 6 миллионов

Житель Касимова перевел мошенникам 6 миллионов рублей. Об этом сообщает Рязанская полиция в своем телеграм-канале.

Мужчине 63 лет позвонили мошенники, представившись специалистами службы безопасности банка. Злоумышленник сообщил мужчине, что на его имя пытаются оформить кредит. Боясь потерять свои сбережения, касимовец снял со счета все деньги и взял займы в банках. Все средства, а именно 6 миллионов 136 тысяч рублей, он отдал «доверенному лицу» в Москве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сотрудники уголовного розыска отправились в служебную командировку в Москву и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 21-летний студент-иностранец из Средней Азии. У него изъяты подложные письма от имени банка и правоохранительных органов, которые использовались при обмане граждан.

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Оказалось, что иностранец откликнулся на объявление в мессенджере и согласился работать курьером у телефонных мошенников. Денежные средства курьер перевел мошенникам, забрав себе процент.