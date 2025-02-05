СТС покажет фильм про Романа Костомарова в день его рождения

8 февраля на СТС телепремьера документального фильма «Роман Костомаров: Рождённый дважды» (12+), который расскажет о борьбе легендарного спортсмена, перенёсшего тяжёлую болезнь, и триумфальном возвращении на лёд.

«В названии фильма есть фраза „рождённый дважды“, и это идеально описывает то, что я чувствую не только 8 февраля, но и каждый день, — признаётся спортсмен. — Сейчас я счастлив, даже после того, что со мной случилось. У меня прекрасная супруга, растут замечательные дети, я могу работать, видеться с друзьями и получать от этого удовольствие. Рад, что ещё больше зрителей увидят мою историю и, возможно, получат вдохновение, мотивацию и силы преодолевать сложности».

Историю Костомарова расскажет не только сам фигурист, но и его мать и брат, супруга Оксана Домнина и дочь Анастасия, лечащие врачи и медсёстры, друзья и коллеги: Максим Ставиский, Татьяна Навка, Илья Авербурх, Александр Жулин, Алёна Бабенко, Алексей Мишин и другие.

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«Надеюсь, свою силу, желание идти вперёд, быть нужным семье, детям, родителям, друзьям, поклонникам, людям, которые нуждаются в таких примерах, эту энергию он сохранит и будет ставить новые цели, покорять новые вершины», — делилась Татьяна Навка.

«Мне кажется, что эта трагедия рождает новое явление. Теперь у Ромы большая и важная роль для современного спорта как минимум — показать своим примером, что нет непреодолимых барьеров. Я очень благодарен Роме за то, что он мужественно и, даже сказал бы, человеколюбиво несёт эту тяжёлую ношу и значимую миссию», — говорил заслуженный тренер России Алексей Мишин.

Всего за время съёмок снято более тридцати часов интервью: съёмочная группа сопровождала спортсмена несколько месяцев, наблюдая за его восстановлением. В фильме также содержатся архивные кадры из жизни фигуриста, хроника его реабилитации и возвращения на лёд.

Ранее история завоевала награду на международном фестивале спортивного кино Paladino d’Oro Sport Film Festival в Палермо и Гран-при на X Венгерском фестивале инклюзивного кино в Будапеште. Также фильм получил Гран-при международного кинофестиваля «Соль земли» и международного кинофестиваля «Свидание с Россией. Территория народного единства», специальный приз жюри и приз зрительских симпатий на Всероссийском кинофестивале «Человек, познающий мир» и приз президента Московского международного кинофестиваля «Будем жить».