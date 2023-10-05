Четверг, 5 октября, 2023
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Строительство военного госпиталя в Рязани прервала «технологическая остановка»

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Строительство военного госпиталя в Рязани было прервано из-за небольшой «технологической остановки». Об этом в интервью ГТРК «Ока» рассказал руководитель проекта по возведению госпиталя Валерий Сумин.

Планировалось, что госпиталь сдадут в ноябре 2023 года. В итоге сроки сдвинулись. Сумин объяснил: сейчас прикладываются все усилия, чтобы наверстать упущенное. Новая дата завершения госпиталя будет озвучена дополнительно.

Отмечается, что сейчас на объекте завершили системы водоснабжения и газоснабжение. Рабочие приступили к монтажу котельной.

Напомним, военный госпиталь в Рязани строят в микрорайоне Дашково-Песочня. Новый медицинский центр на 150 мест будет включать лечебно-диагностический корпус, административно-поликлинический блок, палатный модуль на 120 коек и инфекционный корпус на 30 мест. Кроме того, предусмотрены вспомогательные помещения. Госпиталь обещают оснастить самыми передовым медицинским оборудованием. В поликлинике, стационаре, лаборатории и отделениях пациенты будут получать высокотехнологичную помощь.

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