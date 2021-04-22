Строительный мусор и обломки ограждения из Верхнего городского парка вывезут до конца недели

21 апреля в Рязани обсудили дальнейшую реконструкцию Верхнего городского парка.
В рамках третьего этапа благоустройства там запланировала реконструкция ограждения и благоустройство «тихой» зоны со стороны входа на улице Ленина. Там благоустроят тропинки и выполнят многоярусное озеленение.
Начавшиеся работы по демонтажу ограждения парка вызвали много претензий со стороны рязанцев. Мэрия указала подрядчику на безответственное отношение к своей работе.
22 апреля в парке начнут восстанавливать озеленение. До четверга оттуда вывезут ограждение и оставшийся строительный мусор.
Подрядчику уже направлены предписания по устранению нареканий.