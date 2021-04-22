Строительный мусор и обломки ограждения из Верхнего городского парка вывезут до конца недели

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21 апреля в Рязани обсудили дальнейшую реконструкцию Верхнего городского парка.

В рамках третьего этапа благоустройства там запланировала реконструкция ограждения и благоустройство «тихой» зоны со стороны входа на улице Ленина. Там благоустроят тропинки и выполнят многоярусное озеленение.

Начавшиеся работы по демонтажу ограждения парка вызвали много претензий со стороны рязанцев. Мэрия указала подрядчику на безответственное отношение к своей работе.

Работы необходимо провести качественно и в соответствии с установленными сроками, – обратился к подрядчикам и.о. заместителя главы администрации Борис Ясинский. – Дальнейшее благоустройство Верхнего городского парка будет проводиться под строгим контролем специалистов и общественности.

22 апреля в парке начнут восстанавливать озеленение. До четверга оттуда вывезут ограждение и оставшийся строительный мусор.

Подрядчику уже направлены предписания по устранению нареканий.