Строить поликлинику в Дашково-Песочне начнут в 2023 году

В 2023 году в Рязани откроют новый лечебный корпус онкодиспансера и начнут строить новую поликлинику в Дашково-Песочне. Об этом сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.
На странице ВКонтакте Малков поделился результатами встречи с руководителями медицинских учреждений региона, прошедшей 9 сентября.
По словам политика, сегодня важно модернизировать первичное звено, расширить профилактические медосмотры, создать систему лечения и реабилитации пациентов, внедрить современные цифровые технологии.
Врио губернатора обсудил с медицинским сообществом реализацию крупных проектов.