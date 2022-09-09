Пятница, 9 сентября, 2022
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Строить поликлинику в Дашково-Песочне начнут в 2023 году

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В 2023 году в Рязани откроют новый лечебный корпус онкодиспансера и начнут строить новую поликлинику в Дашково-Песочне. Об этом сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

На странице ВКонтакте Малков поделился результатами встречи с руководителями медицинских учреждений региона, прошедшей 9 сентября.

По словам политика, сегодня важно модернизировать первичное звено, расширить профилактические медосмотры, создать систему лечения и реабилитации пациентов, внедрить современные цифровые технологии.

— Отдельное направление — маршрутизация, так называемый «золотой час», от соблюдения которого зависит жизнь людей. При этом для оказания экстренной медицинской помощи большое значение имеет качество автодорог. Поручил минтрансу проработать планы дорожного строительства в районах с учётом этого вопроса, — написал Малков.

Врио губернатора обсудил с медицинским сообществом реализацию крупных проектов.

В следующем году открываем новый лечебный корпус онкодиспансера и приступаем к строительству поликлиники в микрорайоне Дашково-Песочня.

В 2024 году рассчитываем начать возведение инфекционного корпуса для детской областной больницы.

Продолжим работу по обновлению автопарка скорой медицинской помощи. До конца этого года область при поддержке Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина получит 32 машины скорой медпомощи. Ещё 20 автомобилей закупим за счёт областного бюджета.

Уже в этом году начнём приобретать цифровое диагностическое оборудование, чтобы обеспечить людям доступ к качественным медицинским исследованиям.

Медицинская помощь должна быть доступна для жителей всех населённых пунктов — от небольшого села до областного центра.

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