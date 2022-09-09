Строить поликлинику в Дашково-Песочне начнут в 2023 году

В следующем году открываем новый лечебный корпус онкодиспансера и приступаем к строительству поликлиники в микрорайоне Дашково-Песочня.

В 2024 году рассчитываем начать возведение инфекционного корпуса для детской областной больницы.

Продолжим работу по обновлению автопарка скорой медицинской помощи. До конца этого года область при поддержке Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина получит 32 машины скорой медпомощи. Ещё 20 автомобилей закупим за счёт областного бюджета.

Уже в этом году начнём приобретать цифровое диагностическое оборудование, чтобы обеспечить людям доступ к качественным медицинским исследованиям.

Медицинская помощь должна быть доступна для жителей всех населённых пунктов — от небольшого села до областного центра.