Страстная пятница 2022: народные приметы, что нельзя и нужно делать

22 апреля пятый день Великой седмицы — Страстная пятница. Издревле наши предки с особым почтением и смирением встречали этот день. Существовало много примет, поверий и запретов, которым важно следовать.

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Страстная неделя полностью посвящена последним дням жизни Иисуса Христа. В пятницу православные христиане вспоминают осуждение Иисуса на смерть, крестные страдания, смерть Спасителя, снятие его тела с креста и погребение. Считается, что Великая пятница — самый скорбный день.

Что нельзя делать 22 апреля в Страстную пятницу

Продолжается строгий пост. Верующим запрещается есть молочную и мясную продукцию, яйца, рыбу. Более того, к Страстной пятнице пост усиливается — можно есть только фрукты, овощи, постный хлеб. Кто-то и вовсе старается отказаться от еды.

В Страстную пятницу не рекомендуется стирать, убираться и делать другие хозяйственные дела. День стоит посвятить походу в храм и молитве.

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Не рекомендуется смотреть развлекательные фильмы и шоу, слушать весёлую музыку, петь и танцевать, устраивать посиделки с гостями. По поверьям, кто будет в этот день смеяться и развлекаться, тот до конца года будет слёзы лить.

А ещё — ни в коем случае нельзя поддаваться грусти и унынию. Молиться важно со светлой душой.

Что нужно делать в Страстную пятницу 22 апреля

Сегодня важно сходить в храм и помолиться. У наших предков был особый обряд: нужно со службы принести домой свечу, зажечь её рядом с иконами. Тогда домочадцы будут весь год здоровы. По другому поверью, если принести 12 свечей, расставить их по дому и дать прогореть до конца, то это привлечёт материальное благополучие. По третьей, огарок той свечи, с которой вы простояли на утренней службе, нужно принести домой, зажечь и обойти всё жилище — возле какой вещи пламя свечи начинает трещать, на той вещи лежит порча или сглаз, её нужно или выбросить, или провести ритуал на очищение.

Народные приметы на Страстную пятницу 22 апреля

Если в ночь на Страстную пятницу много звёзд — летом будет хороший урожай пшеницы;

Целый день льёт дождь? Это природа плачет о Христе. Такое явление сулит благоприятное и тёплое лето;

Если на закате облака окрасились в красный цвет, на следующий день будет ветер;

Восходящее солнце белого цвета — перед дождём;

Сороки летают высоко — день будет сухой;