Страстная пятница 2022: народные приметы, что нельзя и нужно делать

22 апреля пятый день Великой седмицы — Страстная пятница. Издревле наши предки с особым почтением и смирением встречали этот день. Существовало много примет, поверий и запретов, которым важно следовать.
Страстная неделя полностью посвящена последним дням жизни Иисуса Христа. В пятницу православные христиане вспоминают осуждение Иисуса на смерть, крестные страдания, смерть Спасителя, снятие его тела с креста и погребение. Считается, что Великая пятница — самый скорбный день.
Что нельзя делать 22 апреля в Страстную пятницу
Продолжается строгий пост. Верующим запрещается есть молочную и мясную продукцию, яйца, рыбу. Более того, к Страстной пятнице пост усиливается — можно есть только фрукты, овощи, постный хлеб. Кто-то и вовсе старается отказаться от еды.
В Страстную пятницу не рекомендуется стирать, убираться и делать другие хозяйственные дела. День стоит посвятить походу в храм и молитве.
Не рекомендуется смотреть развлекательные фильмы и шоу, слушать весёлую музыку, петь и танцевать, устраивать посиделки с гостями. По поверьям, кто будет в этот день смеяться и развлекаться, тот до конца года будет слёзы лить.
А ещё — ни в коем случае нельзя поддаваться грусти и унынию. Молиться важно со светлой душой.
Что нужно делать в Страстную пятницу 22 апреля
Сегодня важно сходить в храм и помолиться. У наших предков был особый обряд: нужно со службы принести домой свечу, зажечь её рядом с иконами. Тогда домочадцы будут весь год здоровы. По другому поверью, если принести 12 свечей, расставить их по дому и дать прогореть до конца, то это привлечёт материальное благополучие. По третьей, огарок той свечи, с которой вы простояли на утренней службе, нужно принести домой, зажечь и обойти всё жилище — возле какой вещи пламя свечи начинает трещать, на той вещи лежит порча или сглаз, её нужно или выбросить, или провести ритуал на очищение.
Народные приметы на Страстную пятницу 22 апреля
- Если в ночь на Страстную пятницу много звёзд — летом будет хороший урожай пшеницы;
- Целый день льёт дождь? Это природа плачет о Христе. Такое явление сулит благоприятное и тёплое лето;
- Если на закате облака окрасились в красный цвет, на следующий день будет ветер;
- Восходящее солнце белого цвета — перед дождём;
- Сороки летают высоко — день будет сухой;
- У берёзы много сока — к сухому лету.