-5.2 C
Рязань
Воскресенье, 12 декабря, 2021
spot_img
На главнуюБез рубрики

Трупы школьницы и 18-летнего парня нашли в машине

7info

Вечером субботы, 11 декабря, в Липецке найдены трупы 18-летнего парня и 16-летней школьницы, сообщает Lipetskmedia.

Тела молодых людей обнаружили в салоне автомобиля ВАЗ-2107, стоящего в одном из гаражей кооператива «Колос», район Опытной станции. Предположительно, оба отравились выхлопными газами.

СМИ пишет, что погибшие — 18-летний липчанин и 16-летняя школьница из Хлевного. В гараж пара могла прийти на свидание.

Реклама

Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители, проводящие доследственную проверку.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,854ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img