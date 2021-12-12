Вечером субботы, 11 декабря, в Липецке найдены трупы 18-летнего парня и 16-летней школьницы, сообщает Lipetskmedia.
Тела молодых людей обнаружили в салоне автомобиля ВАЗ-2107, стоящего в одном из гаражей кооператива «Колос», район Опытной станции. Предположительно, оба отравились выхлопными газами.
СМИ пишет, что погибшие — 18-летний липчанин и 16-летняя школьница из Хлевного. В гараж пара могла прийти на свидание.
Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители, проводящие доследственную проверку.