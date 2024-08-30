Пятница, 30 августа, 2024

Странный золотой шар найден на дне океана — ученые гадают о его происхождении

Автор: Алексей Самохин

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На глубине около 3300 метров (2 миль) под поверхностью океана у побережья Аляски, в месте, куда никогда не достигает солнечный свет, дистанционно управляемый подводный аппарат NOAA Ocean Exploration обнаружил загадочный золотой шар. По данным издания Livescience, находка была сделана во время прошлогодней экспедиции и представляет собой странный объект диаметром около 10 сантиметров (4 дюйма), плотно прикрепленный к подводной скале, покрытой белыми губками.

Ученые, ведущие прямую трансляцию погружения, были озадачены и не смогли определить природу объекта. Предположения варьировались от оболочки яйца неизвестного морского существа до мертвой губки или коралла. «Я не знаю, что с этим делать», — сказал один из исследователей во время трансляции.

Другой ученый заметил: «В нем определенно есть большая старая дыра, значит, что-то либо пыталось проникнуть внутрь, либо выбраться наружу». Еще один из участников экспедиции выразил опасение, что, если они потрогают объект, что-то может из него вылезти: «Это похоже на начало фильма ужасов».

По данным The Guardian, одна из гипотез предполагает, что из этого золотого футляра могло вылупиться нечто неизвестное. Эколог Керри Хауэлл из Плимутского университета в Великобритании прокомментировал находку: «Мы выбрали яйцо из-за его текстуры. На ощупь оно мясистое и не имеет очевидной анатомии, но в нем есть отверстие, которое указывает на то, что что-то вошло или вышло. Но оно не похоже ни на одно яйцо, которое я когда-либо видел».

Используя роботизированную руку, исследователи осторожно исследовали объект, выяснив, что он довольно мягкий, прежде чем собрать его с помощью специального оборудования для дальнейшего анализа. Ученым еще предстоит разгадать тайну этого странного подводного образования.

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