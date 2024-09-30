Понедельник, 30 сентября, 2024

Страховые пенсии в 2025 году могут проиндексировать: какие ждать выплаты

Автор: Алексей Самохин

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Изображение Alex Volodsky с сайта Pixabay

В 2025 году страховые пенсии могут быть проиндексированы с учетом уровня инфляции, прогнозируемого Минэкономразвития РФ в 7,3% на конец 2024 года. Это указано в основных направлениях налоговой, бюджетной и таможенной политики на 2025 год и плановые показатели на 2026 и 2027 годы, подготовленных Минфином РФ. 

«Финансовые и налоговые меры должны стать ключевыми инструментами в борьбе с бедностью, уменьшении неравенства и повышении доходов граждан. Все меры фискальной политики, такие как выплаты на детей, налоговые вычеты и увеличение пенсионных выплат, будут направлены на решение этих задач. С 2026 года индексация пенсионных выплат будет не ниже темпа роста заработной платы», — указано в документах.

Минэкономразвития также повысило прогноз инфляции с 5,1% до 7,3% на 2024 год.

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2025 год, страховые пенсии планируется индексировать один раз в 2025 году, а в 2026 и 2027 — дважды. 

С 1 января 2024 года пенсии неработающих граждан уже были проиндексированы на 7,5%, сообщает ТАСС.

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