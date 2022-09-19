«Стонала от боли»: в Калининграде девочка упала с крыши заброшенного склада

В больницу попала 12-летняя жительница Калининграда после падения с крыши заброшенного склада на бетонный пол, пишет Клопс.

Инцидент произошел днем 16 сентября. По словам очевидца, проходя вдоль железной дороги в микрорайоне Космодемьянского, он увидел, что по крыше здания бегают дети.

«Скорее всего, она поскользнулось или не рассчитала прыжок. Она сначала упала на шиферный козырек над входом, пробила его и рухнула на бетон», – пояснил горожанин.

Собеседник издания рассказал, что пострадавшая буквально «стонала от боли». Также он пожаловался, что сейчас на бывшем складе типографии «даже двери не заварены — вход открытый».

В итоге школьница пролетела около десяти метров. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и перелом позвоночника.