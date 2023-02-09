Стоматолог рассказала, как поддержать здоровье зубов во время беременности

Организм женщины на протяжении всей беременности претерпевает множество изменений и требует особой заботы. И полость рта не исключение.

Гормональные сдвиги могут отрицательно сказаться на состоянии зубов, способствуют росту бактерий и появлению зубного налета. Как же сохранить улыбку здоровой в течение всех 9 месяцев и далее, в период лактации?

Врач стоматолог-терапевт Рязанского Перинатального центра Григорян Лиана Хачатуровна поделилась своими рекомендациями.

В первую очередь важно помнить, что ежедневная гигиена полости рта помогает сохранить здоровье не только зубов, но и всего организма в целом. Исследования показали, что стоматологические проблемы влияют на повышение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и осложнений при беременности.

Кроме того, у будущих мам существуют дополнительные факторы, оказывающие негативное влияние на стоматологическое здоровье.

К ним относятся:

— Повышенная кислотность полости рта, связанная с сопровождающими беременность отрыжкой и рвотой. Зубная эмаль в таких условиях становится уязвимой к атакам бактерий.

— Изменения вкусовых и пищевых привычек, способствующие чрезмерному употреблению углеводов и кислых продуктов.

— Снижение защитных сил иммунной системы, изменение кальциевого обмена.

— Недостаток гигиены полости рта.

— Гормональные изменения, повышающие чувствительность слизистой.

«Перед планированием беременности очень важно посетить стоматолога даже при отсутствии жалоб и при необходимости провести лечение. Это позволит предотвратить возможное развитие серьёзных заболеваний и осложнений, ведь больные зубы — очаг инфекции», — считает Лиана Хачатуровна.

В период беременности, чтобы сохранить здоровье зубов, доктор рекомендует придерживаться следующих советов:

— Питайтесь сбалансированно. Ограничьте потребление сахара, ешьте фрукты, овощи, морепродукты, молочные продукты;

— Не забывайте о гигиене — чистите зубы 2 раза в день не менее 2 минут, используйте зубную нить, ирригатор, ополаскиватель для полости рта;

— Полоскайте рот чистой водой после каждого приёма пищи;

— Заменяйте зубную щётку на новую один раз в три месяца;

— Посещайте стоматолога для профилактического осмотра согласно рекомендациям врача.

Наиболее благоприятный период для стоматологического лечения — второй триместр беременности (15-28 неделя). Не стоит переживать и по поводу болезненности процедур — в Перинатальном центре используется инъекционная анестезия с пониженным содержанием сосудосуживающего компонента, она безопасна для будущей матери и плода.

«При появлении боли или дискомфорта обращайтесь к стоматологу сразу же!» — советует Григорян Лиана Хачатуровна.

Следуйте этим простым рекомендациям, берегите себя, не пренебрегайте заботой о полости рта. И пусть ваша беременность будет комфортной, а улыбка здоровой!