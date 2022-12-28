Стоимость питания в школах Рязани изменится с 1 января

С 1 января 2023 изменится стоимость питания в школах города Рязани, сообщил сайт городской администрации.

Увеличится стоимость питания, которое бесплатно предоставляется ученикам 1-11 классов. Деньги на него выделяют федеральный, областной и городской бюджеты.

С 1 января горячее питание подорожает с 88,33 до 97,57 рублей, полдник — с 15 до 15,83 рублей. Также поменяется стоимость питания для школьников, которые платят за него — с 88,33 до 97,57 рублей.

По информации мэрии, школьная еда подорожает с учётом инфляции для сохранения качества.

Ученики могут покупать альтернативный вариант, стоимость которого останется прежней. Завтрак — 63 рубля, обед — 77 рублей, полдник — 25 рублей.