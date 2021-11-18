Стюардесса извинилась за неудачную шутку про Брянск

Бортпроводница одной из крупных авиакомпаний принесла извинения за неудачную шутку про Брянск в TikTok, пишет Брянские новости.

Ранее стюардесса опубликовала в социальной сети ролик с признанием, что выбрала эту профессию ради путешествий по миру, а попала в Брянск.

При этом девушка сопроводила ролик музыкой, которую обычно используют для выражения используют для выражения. Видеозапись вызвала резонанс в Сети.

В итоге она пояснила, что не имела ввиду ничего плохого и отметила, что Брянск по-своему красив.