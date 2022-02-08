Статистики рассказали о научном потенциале Рязанской области

Сегодня в рабочем процессе на предприятиях Рязанской области используется 1747 инновационных технологий, 125 из них внедрены в 2020 году, сообщил Рязаньстат.

Вложения в научные исследования в нашем регионе в 2020 году составили 1,5 млрд руб. Инновационных товаров и услуг было создано на 410 млрд руб.

Пятая часть предприятий Рязанской области занималась разработкой и внедрением инноваций. Для сравнения, в Белгородской области — одна треть всех предприятий (max в ЦФО), в Костромской — одна десятая (min в ЦФО).

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По данным Первой переписи населения 1897 года рязанцев с высшим образованием в Рязанской губернии насчитали всего 1%. Сегодня — в 48 раз больше! Различными науками в ту пору занимались 117 жителей губернии, сегодня в научной сфере трудятся 2,4 тыс рязанцев. Среди них — 26 докторов наук, 140 кандидатов и 765 ученых-исследователей.