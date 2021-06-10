«Старый Город» из Рязани вошел в 10% лучших отелей мира

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Рязанский отель «Старый город » получил международную награду Travellers’ Choice 2021. Об этом говорится в пресс-релизе гостиничного комплекса.

Награда «Travellers’ Choice 2021» (Выбор Путешественников 2021) присуждена рязанскому отелю американской компанией Tripadvisor.

Travellers’ Choice присуждается отелям, которые предлагают исключительно высококлассное обслуживание путешественникам по всему миру, — говорится на официальном сайте Tripadvisor.

По версии Tripadvisor, рязанский «Старый город» вошел в 10% лучших отелей.

Tripadvisor — крупнейшая в мире платформа о путешествиях, отелях, ресторанах, достопримечательностях, авиарейсах и круизах. Сервис, позволяющий бронировать экскурсии, резервировать места в отелях, сравнивать цены и уровень комфорта действует на 28 языках в 49 странах мира.

Пресс-служба гостиничного комплекса заявила, что «Старый Город» уже получил официальное письмо и сертификат «Travellers’ Choice 2021» от Tripadvisor.

Мы рады, что даже в сложных современных условиях смогли предложить нашим гостям отдых, соответствующий самым высоким международным стандартам гостеприимства, — говорится в пресс-релизе.

По словам представителя «Старого Города», персонал отеля готов продемонстрировать гостям настоящее рязанское радушие в сочетании с европейским качеством сервиса.

Гостиничный комплекс «Старый Город» — 4х-звездочный отель, один из фасадов которого полностью копирует архитектурный ансамбль центральной улицы Мюнстера, города-побратима Рязани, возглавляет рейтинг рязанских отелей по версии системы бронирования booking.com. Этой весной отель получил международный знак безопасности Safe Travels, подтверждающий следование строгим гигиеническим стандартам для защиты от коронавирусной инфекции.

«Старый город» находится по адресу: улица Мюнстерская дом 2.

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