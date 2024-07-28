Старые союзы распадутся, вскроется правда о военных конфликтах: астропрогноз от Глобы с 29 июля по 4 августа

Популярный астролог Богдан Глоба в своём telegram-канале опубликовал прогноз на неделю с 29 июля по 4 августа.

Наступает неделя реализации планов, расформирования старых союзов и обретения новых контактов. Нужно рассчитывать на себя и присматриваться к новым людям. Критики будет тем больше, чем упорнее продвигаетесь вверх. Но не обращайте внимания! Ваш путь – только ваш. И непременно должен вести к успеху.

Текущий период принесет немало откровений в социально-политической сфере и вскроет правду вокруг военных конфликтов. Но это только начало клубка, который распутается позднее.

Аспекты Марса в Близнецах нагнетают проблемы, которые отразятся на коммуникациях и дорожно-транспортной инфраструктуре. Начнет трещать по швам многое из того, что плохо построено, на скорую руку принято и введено в эксплуатацию с нарушением норм.

Завершит неделю Новолуние во Льве. Оно во многом финализирует накопившиеся личные вопросы и даст шанс решить насущные проблемы. Вокруг Новолуния обратите взгляд внутрь себя и понять, куда двигаться для расширения горизонтов.

В общественной сфере наибольшее внимание к теме связи, коммуникаций и – опять же – политики. Связь сбоит, коммуникации хромают, а деятели активно отвлекают внимание в формате: «это все они!». Но отстаивать законные интересы просто необходимо. Хотя это и бывает сложно.

Миграционный вопрос вновь будоражит умы и призывает к решению самых острых проблем. Скопившийся ворох проблем настолько велик, что кажется нерешаемым. Но и он позже будет разобран, структурирован и приведен к общему знаменателю.

Для личности время дать голове отдохнуть. Если вы склонны забивать свое интеллектуальное пространство всеми проблемами мира, то возьмите воображаемую метлу и выкиньте все из недр своей головы. Откройте виртуальные окна и проветрите сознание. В безмятежности сделайте внутреннюю перезагрузку и уже после этого, ближе к концу недели, задайте сокровенный вопрос Новой Луне.

Держите внутренний мир в гармонии с внешним. Займитесь йогой, сходите на пилатес и освойте новые развивающие тело практики. Сейчас будет хорошо даже просто отвлечься от всего в спортзале и бассейне. Аспекты благоволят укреплению тела.

В рабочей сфере время крутиться и вертеться. Не слишком полагайтесь на партнеров, ведь у них появятся и свои неотложные дела. Кадровые перестановки отложите. Вложения в расширение бизнеса.

На личном фронте обустройство домашнего очага и вложения в собственный комфорт. Порадуйте близкого человека приятными мелочами. И в то же время присмотритесь, не использует ли вас партнер. Расставляйте границы и говорите «нет» там, где вам некомфортно.

29 июля

Понедельник

Договоренности меняются, и планы трансформируются на ходу. Не пугайтесь перемен, а примите происходящее и встраивайтесь в поток.



30 июля

Вторник

Не засиживайтесь на месте. Задачи усложняются, но решение на поверхности. Спорт, активность и самообразование — всему голова.



31 июля

Среда

Следите за происходящим вокруг и избегайте сомнительных предложений. Расходы могут возникать на ровном месте, так что не разбрасывайтесь деньгами. Приоритет на личные дела.



1 августа

Четверг

Рациональность и планирование. Продумывайте свои шаги и действуйте наверняка. Заручитесь помощью старших товарищей и близких людей. Повышенная активность воздушной и водной стихий.



2 августа

Пятница

Сумбурный день и деловая сумятица сбивают с толку. Не обращайте внимания не нелогичность и неадекватность окружающих. Избегайте конфликтов с начальством. Дела решаются к вечеру.



3 августа

Суббота

Техническая сторона на повестке дня. Сил на все не хватит, так что расставляйте приоритеты и дозируйте активность. Вечер проведите на нейтральной волне.

4 августа

Воскресенье

Мир вокруг бурлит событиями и предлагает новые революционные подходы. Вы же будьте последовательны в делах и не слишком полагайтесь на тех, кто обещает решить все и сразу.