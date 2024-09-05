Стартовали съёмки исторического фильма «В списках не значился» с Владимиром Машковым

В Беларуси стартовали съёмки полнометражного исторического фильма «В списках не значился» по одноимённой повести знаменитого русского писателя Бориса Васильева. Картина режиссёра Сергея Коротаева расскажет о лейтенанте Николае Плужникове – последнем защитнике легендарной Брестской крепости, который сражался с фашистами до последнего вздоха. Одну из главных ролей исполнит художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков. Премьера фильма приурочена к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Проект создаётся «Газпром-Медиа Холдингом», телеканалом НТВ, Кинокомпаниями ТЕМП, 1-2-3 Production и «ТРОМЕДИА» и Московским театром Олега Табакова при поддержке Фонда Кино и Правительства Москвы.

21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников (Владислав Миллер), получив назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест. Переполненные залы ожидания вокзала и толпа увешанных багажом людей не настораживают охваченного радостными надеждами юношу. Коля спешит к месту расположения своей части — в Брестскую крепость… Солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — началась война. Не будучи зачисленным в личный состав военнослужащих Брестской крепости, он принимает первый в своей жизни бой продолжительностью в десять месяцев. Образ лейтенанта Плужникова, до последнего вздоха сражавшегося с фашистским захватчиком – это символ мужества советского человека, символ всех неизвестных, безымянных солдат, память о которых живёт и по сей день.

Владимир Машков, продюсер и актёр фильма: «Очень рад, что картина, о которой я давно мечтал, «В списках не значился» по повести Бориса Васильева создаётся совместно с замечательной командой профессионалов: продюсером Тимуром Вайнштейном, режиссёром Сергеем Коротаевым и оператором Игорем Гринякиным. Также моей давней мечтой было снять фильм вместе с артистами Театра Олега Табакова и студентами нашей Театральной школы. Эта история важна ведь не только для зрителей, но и для тех, кто принимает участие в её создании. «В списках не значился» – великое произведение. Вся повесть пропитана жизнью Бориса Васильева, его пониманием жизни. И мы очень точно и внимательно создаём все обстоятельства этой тяжёлой, но крайне важной для духа человека, истории».

Продюсерами картины стали Владимир Машков, Алексей Земский, Тимур Вайнштейн, Александр Жаров, Тина Канделаки, Михаил Погосов, Марина Разумова, Борис Ханчалян.

Александр Жаров, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга»: «В год юбилея Великой Победы мы несомненно будем вспоминать и трагичные моменты начала Великой Отечественной. Подвиг защитников Брестской крепости навечно вошел в историю как пример стойкости, мужества и верности Отчизне. Желаю успехов в производстве всей съёмочной команде, создающей такое важное для нашего народа кино».

Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «В следующем году мы отмечаем большой праздник – юбилей Победы в Великой Отечественной войне. И мы посчитали должным сделать фильм по произведению выдающегося писателя Бориса Васильева, который сам прошёл всю войну и очень тонко описывал события тех страшных лет. Те военные картины, которые мы любим, – «А зори здесь тихие», «Завтра была война», «Аты-баты, шли солдаты…», «Офицеры» – были сняты по его произведениям. Так вышло, что экранизация повести «В списках не значился» не известна широкой аудитории, хотя это, на мой взгляд, одно из самых сильных произведений о войне. И фильм, съёмки которого сейчас идут в стенах Брестской крепости станет не просто большим событием, а очень важной вехой в создании военно-патриотического кино. Важной особенностью нашего проекта является то, что мы делаем его совместно с Московским театром Олега Табакова и его художественным руководителем Владимиром Машковым, и главные роли в фильме исполнят студенты театральной школы и актёры театра во главе с Владимиром Машковым. Мы благодарны нашим партнёрам – Газпром-Медиа Холдингу, Фонду кино и Правительству Москвы за помощь и поддержку в создании этой картины».

В фильме примут участие молодые актёры Московского театра Олега Табакова и студенты Театральной школы Олега Табакова. Они уже прошли специальную 10-дневную подготовку на базе киностудии «Военфильм» в Калужской области.

Константин Горбатиков, полковник, военный консультант картины: «В студии «Военфильм» в Калужской области была проведена военная подготовка молодых актёров фильма «В списках не значился», очень сплотившая ребят. Из них сформировали маленькое подразделение и на несколько дней поселили в палатках, чтобы познакомить с армейским бытом и дать прочувствовать все тяготы несения службы, которые проживают настоящие бойцы. Десять дней ребята прожили без сотовой связи в полевых условиях. Они изучали уставы вооруженных сил СССР и России, сделали план-конспекты по основным предметам военной подготовки, а также у каждого были свои личные обязанности в зависимости от роли в фильме. Командир взвода действительно отдавал приказы и принимал решения».

«Солдатам» необходимо было запомнить все виды штатного оружия, уметь его разбирать, чистить, стрелять и обслуживать, а также самостоятельно готовить себе обед и заготавливать дрова. Всех актёров поделили на боевые двойки, в составе которых они штурмовали дома на территории киностудии, в окопах были сделаны мишени, по которым они стреляли холостыми патронами. Актёры смотрели классические советские военные фильмы — «Они сражались за Родину», «Живые и мёртвые», «Освобождение», а также прошли уроки по оказанию первой медицинской помощи.

В фильме играют как начинающие, так и опытные актёры: Владислав Миллер, Алёна Морилова, Павел Чернышёв, Яна Сексте, Наталья Качалова, Виталий Егоров, Евгений Миллер, Егор Манаков, Никита Уфимцев, Павел Шевандо, Александр Кузьмин и многие другие.

«Кастинг проходил на Мосфильме. Пробы получились тяжелейшие, сродни настоящим съёмкам. Мне кажется, актёры уже тогда почувствовали, что их ждёт, потому что мы долго искали образы, делали много дублей, пытались их настроить, найти правильную интонацию. Ребятам накладывали грим по пять часов — сейчас в рамках кастинга так никто не делает, но мы решили иначе, потому что нам важно было посмотреть на артистов в законченных образах. Мне кажется, уникальность этой картины в том числе и в образах, созданных молодыми, ещё не известными широкой аудитории артистами. В фильме задействована практически вся труппа Театра Олега Табакова, многие из которых на этапе подготовки прошли курсы молодого бойца образца 1941 года. Я надеюсь, во всяком случае мы всё для этого делаем, у нас получится достоверная история с настоящими героями того времени», – рассказывает режиссёр-постановщик Сергей Коротаев.

Съёмки картины проходят в Московской области и Беларуси. На улицах Минска и Бреста будет воссоздана атмосфера довоенных городов Беларуси, на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» планируются съёмки масштабных батальных сцен. Также специально для работы над фильмом на территории кинопарка «Москино» строятся масштабные натурные декорации Брестской крепости.

Эдуард Галкин, художник-постановщик: «В кинопарке «Москино» строится фрагмент цитадели Брестской крепости. Эта декорация состоит из стен кольцевой казармы, которая окружала основные постройки, среди которых здание костёла, где располагался красноармейский клуб в то время, и разрушенные здания казарм 333-го стрелкового полка и 9-й пограничной заставы. Также появится массивная постройка нижней части Тереспольских ворот — это западный вход в Брестскую крепость со стороны польской границы. Будет строиться уличная инфраструктура крепости: дороги, воронки от взрывов, спортивная армейская площадка, маленький летний театр для показа кинофильмов, деревья, столбы, заборы. Всё это будет в разрушенном состоянии — в том виде, в котором осталось после первого артобстрела и авианалёта 22 июня 1941 года».

Общая площадь декораций составит 42 000 м², в высоту постройки будут от 8 до 21 м.

«Строительство декораций было завершено в рекордные сроки – меньше двух месяцев. Правительство Москвы приложило максимальные усилия для быстрого выхода наших строителей и художников на площадку. И это оказало неоценимую помощь проекту. Сверхзадача заключалась в создании не привычных деревянных кинодекораций, а почти капитальных объектов. Это новый опыт для всех российских художников кино. Воссозданная на территории в три гектара Брестская крепость выдержит долгий срок эксплуатации. Она станет частью кинопарка «Москино», и после завершения съёмок будет принимать туристов, воплотив в жизнь совершенно новый формат», – говорит продюсер Михаил Погосов.