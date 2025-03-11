Стартовали съемки продолжения сериала ТНТ «Первокурсницы» 

4 марта в Сочи начался активный съемочный период второго сезона «Первокурсниц» – истории двух сорокалетних подруг, вернувшихся в родной университет, чтобы получить всё-таки диплом о высшем образовании. Первая часть стала одним из самых рейтинговых проектов ТНТ в прошлом сезоне, поэтому неудивительно, что «Первокурсницы» (16+) «закрыли сессию» и возвращаются на канал. Производством сериала по-прежнему занимается компания Norm Production по заказу Comedy Club Production.

В начале первого сезона Настя (Анна Уколова) и Жанна (Екатерина Стулова) разочаровались в жизни и в своем решении двадцатилетней давности бросить учебу. Женщины захотели изменить всё на 180 градусов, поэтому они восстановились в университете и снова заселились в свое старое общежитие, где когда-то познакомились. Подругам пришлось искать общий язык и с однокурсниками-зумерами, и с преподавателями-ровесниками. Более того, среди профессоров они увидели свою бывшую приятельницу Вику, теперь Викторию Александровну (Екатерина Маликова), так и не забывшую старые обиды. Всем троим с трудом удалось зарыть топор войны.

В новых сериях Настя и Жанна столкнутся с очередными вызовами. Они слетают в Сочи на зимние каникулы, где героиня Екатерины Стуловой успеет завести курортный роман. Впрочем, и по возвращении в Москву, Жанну ждут приключения на романтическом фронте – она окажется в центре любовного треугольника и будет вынуждена сделать непростой выбор. В свою очередь Настя, которая в предыдущем сезоне, начала встречаться с однокурсником Данилой (Евгений Егоров), задумается о том, готова ли она к отношениям с разницей в возрасте. Кроме того, подруги откроют совместный бизнес и параллельно с учебной будут развивать кулинарный стартап.

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Что же касается, героини Екатерины Маликовой, то Вика тоже займется переоценкой ценностей и придет к мысли, что ей пора завести ребенка. Впрочем, путь к желанному материнству будет нетривиальным.

Во второй сезоне вернётся весь основной каст сериала. Главные роли по-прежнему у Анны Уколовой и Екатерины Стуловой. Режиссер проекта второго сезона – Алёна Корчагина («Это мы», «Ивановы-Ивановы»). Креативными продюсерами и авторами сценария выступили Максим Вахитов, Юлия Галиченко.

Фото: ТНТ

Максим Вахитов, Юлия Галиченко, креативные продюсеры и авторы сценария: «Всегда приятно вернуться в проект на котором сложились теплые отношения. Половина съемочной группы с первого сезона плюс наши замечательные артисты, которых мы очень любим и успели соскучиться. После первого сезона получали приятные отзывы от зрителей, надеемся, что снова порадуем их и во втором».

Анна Уколова, актриса: «Продолжение съёмок сериала „Первокурсницы“ — совершенно логичный шаг. Мы, как и настоящие студенты, просто уходили на каникулы, чтобы набраться сил, и теперь снова возвращаемся в наше общежитие, на пары, за парты. Меня приятно удивило, что после показа к зрителям ТНТ присоединились даже те, кому за 60. Я слышала много тёплых слов от людей этого возраста — и для нас, и для канала это настоящий успех!»

Екатерина Стулова, актриса: «С огромной радостью я вернулась на съёмочную площадку «Первокурсницы!». Я скучала, я ждала и верила, что мы обязательно снимем второй сезон. Это счастье — снова встретиться с любимыми партнёрами, с потрясающей Аней Уколовой, обняться и вместе создать что-то талантливое, доброе и очаровательное. Моя героиня Жанна по-прежнему яркая, неудержимая, человек-торпеда, которого невозможно потопить. Но в конце сезона она сделает неожиданный поступок — какой именно, конечно, не скажу. Самое ценное — это отзывы зрителей. Многие говорят, что наши героини вдохновляют женщин меняться, учиться, влюбляться и идти к мечте в любом возрасте. Ведь, как известно, в 40 лет жизнь только начинается!»

Алёна Корчагина, режиссер: «Сериал Первокурсницы полюбился зрителям, потому что это история о мечтах, смелости и новых началах. Он показывает, что никогда не поздно учиться, меняться и идти к своей цели, сколько бы тебе ни было лет. Это лёгкая, но глубокая комедия с замечательными актёрами, забавными ситуациями и тем самым тёплым настроением, за которое его полюбили зрители. А во втором сезоне — ещё больше юмора, новых персонажей и неожиданных поворотов. Разве вам не интересно, сбудутся ли мечты наших героинь?»