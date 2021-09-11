15.4 C
Рязань
Суббота, 11 сентября, 2021
На главнуюНовости РязаниКультура
Новости РязаниКультураТоп новость

Стартовал XVlll фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины»

7info7
Стартовал XVlll фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины»
SONY DSC

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В субботу, 11 сентября, прошло открытие фестиваля «Рязанские смотрины». Участие в нём принимают 19 театров. На протяжении пяти фестивальных дней на пяти сценических площадках состоятся показы 22 спектаклей.

География фестиваля, как всегда, обширна. В Рязани приехали театры из Калининграда, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы, Пензы, Тольятти, Махачкалы, Челябинска, Иркутска и других городов. Также участвуют в «Рязанских смотринах» артисты из Беларуси и Луганска. А международную лабораторию «Луна на всех одна» и вовсе представляют артисты со всех континентов. Поэтому, несмотря на пандемию, фестивалю удалось преодолеть границы и выйти на международный уровень.

Участников, гостей и зрителей поприветствовали директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов и художественный руководитель Валерий Шадский.

Я счастлив, что 32 года мы собираемся, готовимся и устраиваем этот праздник! «Рязанские смотрины» — это не только праздник, но и трамплин для многих артистов. Это место встреч и поиска друзей, это толчок для воображения и фантазии, — признался Шадский.

В открытии фестиваля принял участие зампред регионального правительства Роман Петряев.

Искусство кукольного театра может показаться легкомысленным, а ведь корнями оно уходит в древний Вавилон. Оно очень сложное, ведь способно передавать и доносить сложнейшие философские размышления и человеческие трагедии, — отметил он.

В этом году фестиваль собирает гостей в Рязани в восемнадцатый раз. А, значит, отмечает своё совершеннолетие. Именно на этом и сыграли организаторы, заготовив для зрителей смелые сюрпризы и открыв новые границы.

  • Стартовал XVlll фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины»
  • Стартовал XVlll фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины»
  • Стартовал XVlll фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины»
  • Стартовал XVlll фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины»
  • Стартовал XVlll фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины»
  • Стартовал XVlll фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины»
  • Стартовал XVlll фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины»

Программа фестиваля доступна по ссылке.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,614ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]