Стартовал XVlll фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины»

В субботу, 11 сентября, прошло открытие фестиваля «Рязанские смотрины». Участие в нём принимают 19 театров. На протяжении пяти фестивальных дней на пяти сценических площадках состоятся показы 22 спектаклей.

География фестиваля, как всегда, обширна. В Рязани приехали театры из Калининграда, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы, Пензы, Тольятти, Махачкалы, Челябинска, Иркутска и других городов. Также участвуют в «Рязанских смотринах» артисты из Беларуси и Луганска. А международную лабораторию «Луна на всех одна» и вовсе представляют артисты со всех континентов. Поэтому, несмотря на пандемию, фестивалю удалось преодолеть границы и выйти на международный уровень.

Участников, гостей и зрителей поприветствовали директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов и художественный руководитель Валерий Шадский.

Я счастлив, что 32 года мы собираемся, готовимся и устраиваем этот праздник! «Рязанские смотрины» — это не только праздник, но и трамплин для многих артистов. Это место встреч и поиска друзей, это толчок для воображения и фантазии, — признался Шадский.

В открытии фестиваля принял участие зампред регионального правительства Роман Петряев.

Искусство кукольного театра может показаться легкомысленным, а ведь корнями оно уходит в древний Вавилон. Оно очень сложное, ведь способно передавать и доносить сложнейшие философские размышления и человеческие трагедии, — отметил он.

В этом году фестиваль собирает гостей в Рязани в восемнадцатый раз. А, значит, отмечает своё совершеннолетие. Именно на этом и сыграли организаторы, заготовив для зрителей смелые сюрпризы и открыв новые границы.

Программа фестиваля доступна по ссылке.