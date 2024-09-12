Стартовал новый просветительский проект «Рязань – город трудовой доблести», реализуемый в рамках трека Знание.Лекторий, сообщает сайт правительства региона.

Проект приурочен к годовщине подписания Владимиром Путиным Указа о присвоении Рязани почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Инициатором проведения цикла лекций стала молодая педагог Софья Москвитина, получившая грантовую поддержку. Проект реализуется совместно с Росмолодежью, региональным отделением «Российского военно-исторического общества», Штабом общественной поддержки, Рязанской городской Думой и другими организациями.

В рамках проекта предполагается проведение в 35 школах Рязани интерактивных мероприятий, направленных на повышение знания школьников об истории трудового подвига земляков в годы Великой Отечественной войны.

Первую лекцию в рамках проекта провел руководитель регионального отделения Российского Военно-исторического общества Сергей Филимонов. Он рассказал старшеклассникам школ № 13 и №34, советникам по воспитательной работе образовательных учреждений Рязани, о героизме и самоотверженности рязанцев в годы Великой Отечественной войны.

Было отмечено, что жители города принимали активное участие в создании фонда обороны страны. Рабочие и служащие предприятий выступили с инициативой строительства эскадрильи истребителей «Рязанский рабочий».

В завершение мероприятия для его участников была организована интерактивная игра, в ходе которой они смогли закрепить полученные знания.