Старт сезона рыбатлона в Рязани запланирован на 22 мая

11-й сезон рыбатлона стартует в Рязани совсем скоро. Организаторы соревнований озвучили предварительную дату первого этапа – 22 мая. Место проведения первых соревнований летнего сезона пока выбирается. При этом рыбатлонистов в 2021 году, возможно, ждут некие новшества в правилах.

Всего запланировано проведение пять официальных поплавочных соревнований в Рязанской области. В мае, июне и июле – в Рязани и окрестностях, а в августе и сентябре – в Спасском районе и в городе Рыбное. Венчать сезон по традиции будет октябрьский спиннинговый чемпионат.





Организаторы соревнований уже анонсировали и одно новшество, которое ждет рыбатлонистов в этом сезоне. Помимо отдельного женского награждения появится и отдельное детское награждение, в котором трое лучших по итогам забега детей до 12 лет поднимутся на пьедестал и получат специальные призы. Не исключено, что в ближайшее время организаторы огласят и еще какие-то новости по правилам.

Регистрация участников на 1-й этап рыбатлона начнется в 20-х числах апреля на сайте.

Организаторы приглашают всех заинтересованных партнеров и спонсоров к сотрудничеству в этом эксклюзивном проекте, оказавшимся в этом году в числе 200 лучших спортивных проектов России конкурса от Минспорта РФ «Ты в игре», и ставшим единственным проектом в этом почетном списке на рыболовную тематику. Обращаться можно по тел. 8-910-563-1-533 за всеми разъяснениями по сотрудничеству.